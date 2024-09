Meglio potenziare il Pronto soccorso al posto dei Cau

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) Leggo sul sito del Policlinico di Modena che, come previsto dalle linee guida della Regione Emilia- Romagna, da ottobre 2021, sono entrati in vigore ali nuovi “codici colore”. Ripensando a quello che ho visto giorni fa mi verrebbe dire che i codici a colori abbiano un senso forse solo a carnevale. Aldel Policlinico, un’anziana disabile entrata intorno alle 18.30 ha dovuto attendere più di sei ore prima di essere ricoverata nonostante le fosse stato assegnato il “codice arancione” che, secondo le linee guida della Regione, significa “urgenza indifferibile con 15 minuti come tempo di attesa massimo per la visita medica, condizione stabile con elevato rischio di evoluzione”.