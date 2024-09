Hostess muore in aereo davanti a colleghi in lacrime e passeggeri | cosa è successo a Gabriella

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di lunedì 16 settembre 2024) Una tragedia si è verificato nelle scorse ore a bordo di un volo in partenza dall’aeroporto di Reggio Calabria in direzione Roma Fiumicino. Unadi 56 anni,Carlo, è morta dopo aver accusato un malore. Secondo quanto scrive LatinaOggi, laaveva accusato un malessere già prima dell’imbarco, ma aveva scelto di non sottoporsi a controlli medici perché voleva tornare a casa a Sabaudia imbarcandosi sul volo Ita AZ1156 da Reggio Calabria per Roma Fiumicino. Poco prima della partenza dell’le condizioni della 56enne sono improvvisamente peggiorate. Inutili i soccorsi e le manovre di rianimazione effettuati sulla donna:Carlo è deceduta nel giro di pochi minuti, nonostante l’intervento del personale sanitario del 118. Sul volo è calato il gelo.