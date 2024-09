Due set di grande Lube Ma alla fine fa festa la Sir

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 16 settembre 2024) CucineCivitanova 2 Sir Susa Vim Perugia 3 CIVITANOVA: Gargiulo 6, Loeppky 6, Orduna, Bisotto (L) ne, Balaso (L), Boninfante 3, Poriya 3, Larizza 3, Lagumdzija 9, Dirlic 11, Bottolo 14, Davi 6. All. Medei. PERUGIA: Piccinelli (L) ne, Candellaro ne, Zoppellari ne, Cianciotta, Giannelli 4, Herrera, Loser 11, Ben Tara 15, Solé ne, Colaci (L), Ishikawa 4, Semeniuk 15, Plotnytskyi 17, Russo 12. All. Lorenzetti. Arbitri: Turtù e Annese. Parziali: 25-18, 29-27, 15-25, 15-25, 12-15. Note: durata set: 24’, 35’, 22’, 24’, 18’. Totale: 2h 3’. Civitanova: errori al servizio 23, ace 5, muri 5, attacco 46%, ricezione 41% (24% perfette). Perugia: errori al servizio 23, ace 8, muri 13, attacco 55%, ricezione 55% (27% perfette).ko, maok. La seconda edizione della Jesi Volley Cup va ai campioni d’Italia di Perugia che, in rimonta, superano 2-3 i biancorossi.