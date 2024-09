Conte segue un’altra direzione rispetto a Spalletti | sofferenza cattiveria concretezza Corsera

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 16 settembre 2024)) Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: A testa bassa e con i paraocchi. Il Napoli va così (centra la terza vittoria di fila), perché èche vuole così. Senza stare troppo a cincischiare — il gioco a Cagliari si è visto a sprazzi e la squadra di Nicola non avrebbe meritato un passivo così pesante — per inseguire la verticalizzazione bella e fluida. I partenopei, come ha chiesto l’uomo in più che sta in panchina, ora devono «imparare a sporcarsi le mani». Un anno e mezzo fa — sembra una vita — c’eraa calare il tris di successi, avviato verso lo scudetto, oggi c’è una squadra in buona parte modificata che va avantindo