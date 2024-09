Classifica Atp Race 2024 aggiornata | in palio otto posti per le Atp Finals di Torino

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 16 settembre 2024) Ladellapersettimana per settimana. Come ogni anno con il trascorrere dei mesi si infiamma la corsa verso ledi fine stagione. A novembre della passata stagione Novak Djokovic riuscì ad avere la meglio sull’idolo di casa Jannik Sinner. Quest’anno chi saranno, invece, gliche si presenteranno a? Lo scopriremo nel corso di questo, con il campione altoatesino che grazie al suo formidabile inizio inizio d’annata è pressoché sicuro di essere presente anche quest’anno nel capoluogo torinese.UFFICIALE ATPal 16 settembre) 1. Jannik Sinner (ITA) 9000 (QUALIFICATO)2. Alexander Zverev (GER) 6115 (QUALIFICATO) 3. Carlos Alcaraz (ESP) 6010 (QUALIFICATO) 4. Daniil Medvedev (RUS) 4420 5. Taylor Fritz (USA) 3890 6. Casper Ruud (NOR) 3795 7. Andrey Rublev (RUS) 34808.