Ciclismo Pogacar | Buone risposte in Canada Ma al Mondiale sarà dura

(Di lunedì 16 settembre 2024) Roma, 16 settembre 2024 - Che Tadej, nonostante quasi due mesi di assenza dalle corse, tornasse in scena solo per timbrare la presenza era uno scenario da escludere a priori. In effetti, la doppia trasferta intra GP del Quebec e GP di Montréal, si chiude con un uno su due: 'solo' settimo posto in volata nella prima gara, vinta dall'amico Michael Matthews, e successo nella seconda con un numero dei suoi che a molti, anche per la similitudine nel percorso, ha fatto pensare alle prove generali di ciò che potrebbe accadere nella prova in linea dei Mondiali di Zurigo. I dettagli Naturalmente, quandovince sceglie di farlo solo alla: per la precisione, con un assolo da un giro e mezzo che agli altri ha lasciato solo la polvere e che invece ha infiammato la folla.