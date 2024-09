Che cos’è la GoPro la telecamera trovata nel kit di Ryan Routh attentatore di Trump

Leggi tutta la notizia su cultweb

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tra le attrezzature trovate nello zaino di, arrestato nelle scorse ore per aver tentato di sparare al candidato repubblicano alle presidenziali, Donald, c’era anche una. Si tratta di una piccola videocamera, adatta a fare riprese in movimento. Infatti, è possibile indossarla e quindi catturare quello che si fa con una prospettiva in soggettiva (cioè dal punto di vista di compie l’azione). È molto probabile che il 58enne residente alle Hawaii avesse desiderio di riprendere l’attentato. Lanasce per seguire i movimenti di una persona. È amatissima dai creator di YouTube specializzati in contenuto dinamici e sportivi (lanci col parapendio, surf, sci e via di seguito). Le dimensioni sono ridotte, in millimetri abbiamo 71,8 di larghezza, 50,8 di altezza e 33,6 di profondità (con piccole variazioni da modello a modello).