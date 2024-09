Carcere detenuto tenta di togliersi la vita | salvato da un Agente

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di lunedì 16 settembre 2024) Tempo di lettura: 3 minuti“Anche la domenica trascorsa nelle carceri irpine è stato un giorno a dir poco turbolento”. A renderlo noto è il Segretario Provinciale della UilPA Polizia Penitenziaria Franco Volino. “Nella tardi mattinata di ieri nella struttura penitenziaria di Contrada S. Oronzo i pochi poliziotti in servizio hannodue detenuti. Il primo colto da grave malore, grazie al tempestivo intervento della polizia penitenziaria e del personale sanitario, hanno prestato soccorso rianimando il. Il secondoinvece, statodal poliziotto di sezione in quanto avevato di impiccarsi facendo un cappio con le lenzuola in dotazione.