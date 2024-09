Ayahuasca allucinogeni e riti tribali | diffusi anche in Italia

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 16 settembre 2024) La prima volta che ne abbiamo sentito parlare, in, è stato durante la seguitissima serie tv Yellowstone, con Kevin Costner. Parliamo dell’, la “liana degli spi” - sostanza psicotropa allucinogena illegale nel nostro Paese- che uno dei protagonisti assume durante un rito sciamanico, nelle immense praterie tra Wyoming e Montana. Ma se, ovviamente, nella serie finiva tutto più o meno bene, ininvece dopo un rito simile un giovane, Alex Marangon, è morto. Le indagini sono in corso: occorrerà appurare se al “Rituale di cura con la forza della foresta” che si era tenuto a fine giugno all’Abbazia Santa Bona di Vidor, in provincia di Treviso -alla presenza di sedicenti “curanderos” colombiani- e durante il quale è morto il giovane Alex si sia davvero consumata(ovviamente tutti i presenti negano) e consumato un crimine.