Ascarelli una storia lunga 150 anni | mercoledì 18 l’apertura della mostra a Palazzo Serra di Cassano

(Di lunedì 16 settembre 2024) Si presenta18 settembre (ore 17) a Napoli, adi, in via Monte di di Dio 14, la, un nome e unacentocinquant'", dedicata all'industriale tessile e mecenate la cui trama umana – ancora non abbastanza conosciuta – si è intrecciata con quellacittà del Vesuvio in un'epoca di grandi e drammatici rivolgimenti sociali e politici. All'inaugurazioneinterverranno Nico Pirozzi, presidente dell'Associazione Memoriae – MuseoShoah Aps, e Lydia Shapirer, presidenteComunità Ebraica di Napoli. Lasarà aperta fino al 18 ottobre dal lunedì al venerdì, dalle 15,30 alle 18,30.