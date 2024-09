Apple rilascia l’aggiornamento iOS 18 e 17 7 | i dispositivi compatibili e le novità

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 16 settembre 2024) A partire dalle ore 19:00 del 16 settembre 2024 è possibile intervenire sul proprio iPhone con gli ultimi aggiornamenti iOS 18 e iOS 17.7 resi disponibili da, cui si aggiungono anche iPadOS 18, watchOS 11, tvOS 18 e macOS Sequoia. Per ciò che attiene gli smartphone, va subito sottolineato che la versione 17.7 di iOS è stata pensata per coloro che non intendono passare subito alle 18, motivo questo che la rende un aggiornamento minore, ma comunque dotato di tutte le nuove patch di sicurezza. Lunga la lista delleintrodotte, così come quella deicon iOS 18 e iOS 17.7. iOS 18 e iOS 17.7, quale scegliere e come installarlo La scelta didire in contemporanea due aggiornamenti, nasce dal fatto che malgrado iOS 18 abbia concluso la sua fase Beta, potrebbero verificarsi ancora alcuni bug.