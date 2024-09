Verissimo ospiti di domenica 15 settembre | come sta Eleonora Giorgi e l’amore di Cecilia e Ignazio

Leggi tutta la notizia su dilei

(Di domenica 15 settembre 2024) Silvia Toffanin è già entrata nel vivo della nuova edizione dial solito, un gran numero diper lei in ogni puntata. Di seguito riportiamo nel dettaglio che tipo dipomeriggio sarà, la sua e degli spettatori, quella del 15. Il dolore di Iva Zanicchi Silvia Toffanin aprirà le porte a una delle persone che più ha trovato spazio negli anni nello studio di. Si tratta di Iva Zanicchi. La celebre e amatissima cantante sta fronteggiando un periodo terribile. Il suo cuore è in mille pezzi dopo la morte del suo compagno Fausto Pinna, avvenuta quest’estate. È scomparso all’età di 74 anni, dopo essere stati l’uno al fianco dell’altra per ben 38 anni. Una vita insieme e un amore che ha sfidato il tempo. Una realtà difficile da accettare, per quanto la malattia, che durava da anni, aveva in qualche modo preparato al peggio.