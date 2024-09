Tuttosport e la Juve di Thiago Motta | più lenta di un film cecoslovacco

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo il pareggio 0-0 contro l’Empoli, lasembra ancora dover ingranare, anche se le prime due vittorie in campionato per 3-0 sembravano aver convinto. E’ il secondo pareggio consecutivo senza reti dopo quello contro la Roma.e soporifera, più di uncon Vaciago commenta così lantus dicome un(senza i sottotitoli in tedesco), ma più soporifera, la primantus completa delude, perché c’erano quasi tutti i nuovi, soprattutto i più costosi, e nessuno ha aggiunto qualcosa. Certo, bisognare stare calmi perché, piaccia o non piaccia, serve tempo e molta pazienza per esprimere un giudizio compiuto sul lavoro di Cristiano Giuntoli e. E, usando anche solo la dose minima di onestà intellettuale, non è possibile mettere in discussione i nuovi dopo una o due presenze.