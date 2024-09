Renate la capolista inaspettata | Obiettivi? Vanno colti al volo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di domenica 15 settembre 2024) Il primo gol dell’anno di Vincenzo Plescia (foto) regala alla quarta vittoria stagionale consecutiva, il quarto 1-0 e, ovviamente, la testa della classifica del girone A di Serie C. Migliore inizio non poteva esserci. Chi avrebbe scommesso un solo centesimo su questocosì vincente, così cinico, così solido e compatto? La strada è ancora lunga, anche 12 mesi fa l’approccio con Massimo Pavanel in panchina fu comunque positivo (non in queste proporzioni, ovviamente), poi sappiamo come sono andate le cose, ma la sensazione è che in alta Brianza oggi si respiri un’aria completamente diversa. Il tempo (e il campo) ci dirà tutto. Intanto aci si gode un altro weekend da primi della classe.