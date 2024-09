Principe Harry | re Carlo non può aiutarlo nella sua battaglia per la sicurezza

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di domenica 15 settembre 2024) Ilsta portando avanti la sualegale contro il Ministero degli Interni in merito alla suanel Regno Unito. Il duca di Sussex, infatti, ritiene che il suo Paese di origine non è posto sicuro per la moglie e per i figli. Ma da quando ha annunciato le dimissioni dalla Famiglia Reale non ha più avuto diritto alla protezione finanziata dai contribuenti. Già da diversi anni illotta contro il Ministero degli Interni per ottenere la protezione che aveva prima di lasciare la Corona. Lalegale del duca di Sussex non sembra essere ancora vicina a una conclusione, ma negli anno non si è compresa la posizione di reIII. Il Sovrano, infatti, sembra essersi mantenuto distante dalla questione, che potrebbe farlo esporre troppo politicamente.