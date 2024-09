Ospedale di Faenza proseguono i lavori

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di domenica 15 settembre 2024) Tolte le impalcature dalla facciata di Corso Mazzini,all’interno dell’di. Opere importanti infatti stanno interessando da alcuni giorni diverse aree del nosocomio, in particolare il blocco dove si trova la lungodegenza e l’ingresso del padiglione da viale Stradone. "Per l’adeguamento sismico – spiega il direttore dell’Davide Tellarini – dovrà essere ristrutturato e quindi ci siamo dovuti organizzare per svuotare gli spazi delle attività che si svolgevano in quell’area". La ristrutturazione in particolare prevede: "Al piano terra la realizzazione di un’area destinata all’attività ambulatoriale e della nuova portineria che consentirà di entrare non più nel corridoio ma in una piccola hall con accesso dal parcheggio lato viale Stradone - evidenzia il direttore -. Al primo piano il reparto di geriatria non cambierà molto".