Napoli tra insidie e conferme a Cagliari | i 3 dati cruciali per la partita

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di domenica 15 settembre 2024) La sfida diriserva delleper il: emergono 3che preparano Conte e i calciatori Guai a sottovalutare gli avversari, è questo il messaggio lanciato da Antonio Conte nella conferenza stampa di venerdì che ha preceduto la sfida di oggi tra. “Non dobbiamo fare la provinciale”, ha detto il tecnico in riferimento all’ipotesi che l’ambiente possa già pensare allacontro la Juventus di sabato prossimo, 21 settembre. Si deve pensareper, non prendendo mai sottogamba chi si pone davanti in calendario. Ilha incominciato la sua stagione con 2 pareggi e una sconfitta, ma questo non vuol dire che lasarà semplice. Gli uomini di Nicola sanno difendere bene (2 gol subiti in 3 partite) e hanno saputo fermare la Roma nella prima giornata di campionato, rischiando anche di vincere.