L’arte degli emarginati in mostra ad Arezzo

(Di domenica 15 settembre 2024) Ricordo di Livio Poggesi No, non è una semplicedi quadri quella curata da Paolo Torriti e Luca Quattrocchi che si tiene dal 13 settembre al 27 ottobre 2024 nell’atrio d’onore del Palazzo della Provincia-Galleria Ricasoli. È qualcosa che ti parla direttamente al cuore dei turbamenti e delle emozioni che colpiscono la mente umana. Livio Poggesi, nato a Castelfranco di Sopra a cui è dedicata una intera sezione era un ricoverato dell’ospedale psichiatrico di. Appassionato di pittura (e di scrittura) riuscì a tenere a bada i propri fantasmi grazie all’atelier di pittura che fu inaugurato, in modo lungimirante, proprio il giorno del suo ingresso in manicomio. I suoi quadri, fuori da ogni schema strutturale (lui con la quinta elementare), esprimono le sue emozioni ed i suoi sogni.