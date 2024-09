Inzaghi | Monza-Inter da sbloccare nel primo tempo! Occasioni non sfruttate

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024)dopoterminata sul punteggio di 1-1, in un’vista realizzata suTV ha analizzato il pareggio della quarta giornata di Serie A. L’ANALISI – Simoneè rammaricato dopo il pareggio maturato in casa del: «Nelabbiamo avuto un buon approccio e in quel caso dobbiamo essere bravi ad andare in vantaggio perché altrimenti poi ilsi difende bene come in realtà ha fatto. Nel secondoabbiamo giocato con tre attaccanti e abbiamo preso gol da Dany Mota. C’è delusione perché volevamo la vittoria, però andiamo avanti e continuiamo a lavorare, non abbiamo sfruttato duenele nel secondocon Frattesi dopo il pareggio di Dumfries. Dovevamo far gol prima. Mancavano dieci minuti più recupero, ma il peccato è aver chiuso ilin pareggio.