Inzaghi | Dimarco aveva solo dei crampi Zielinski non lo vedo come regista

(Di domenica 15 settembre 2024) Simonesi è pronunciato al termine di Monza-Inter, conclusasi con il punteggio di 1-1. Il tecnico piacentino non è deluso dalla prestazione dei nerazzurri. LA PRESTAZIONE – Così Simonea DAZN nel post-partita di Monza-Inter: «Approccio buono. Nei primi 20 minuti abbiamo creato parecchio, dovevamo essere bravi a sbloccare la partita,mo fatto nella scorsa stagione. Stasera non ci siamo riusciti. Dopo i primi 20 minuti, siamo stati lenti a far girare la palla e abbiamo avuto poca qualità nell’ultimo passaggio. Siamo stati meno lucidi del solito, poi chiaramente ci sono anche gli avversari. Dovevamo indirizzare la partita dalla nostra parte. Quando sembravamo averne di più, con tre attaccanti, abbiamo subito un eurogol. Tecnicamente bisognava fare meglio, ma il loro è stato un grande gol.