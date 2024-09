I Gunners hanno sbagliato molte cose semplici dice Arteta

Leggi tutta la notizia su justcalcio

2024-09-15 18:12:53 Ecco quanto riportato poco fa: Il manager dell'Arsenal Mikelnon è rimasto impressionato dal gioco della sua squadra in fase di possesso palla durante la vittoria per 1-0 sui rivali storici del Tottenham in Premier League domenica. Il colpo di testa di Gabriel al 64º minuto ha deciso il primo derby del nord di Londra della stagione e ha condannato gli Spurs a sconfitte consecutive nonostante i padroni di casa avessero giocato per il 62%. "Oggi non siamo stati al meglio con la palla", ha dettoa Sky Sports dopo che gli ospitiesteso la loro serie di imbattibilità a cinque partite, vincendone quattro. "Abbiamo fatto un sacco disbagliate che non cipermesso di avere quella continuità. Saltano e pressano ogni singola palla, il che rende tutto difficile. Il modo in cui abbiamo difeso è stato così forte".