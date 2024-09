Grande Fratello cambia look | una Casa più grande e uno studio rinnovato Nel cast anche Thorne di Beautiful le ragazze di Non è la Rai e un idraulico

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) È tutto pronto per uno dei titoli di punta dalla programmazione di Canale 5, “”. Le porte dellapiù spiata d’Italia si apriranno il 16 settembre, in prima serata. Alla conduzione il reality, prodotto da Endemol Shine Italy, per il sesto anno consecutivo sarà Alfonso Signorini. Al suo fianco, torna Cesara Buonamici e debutta, nel ruolo di opinionista, Beatrice Luzzi che si è classificata al secondo posto nella scorsa stagione. Rebecca Staffelli raccoglierà i commenti dei telespettatori. Protagonisti di questa edizione saranno i nuovi concorrenti che, reclusi nella, si contenderanno un montepremi finale di 100mila euro. Tra le novità, l’inaugurazione del nuovo Villaggio di, ai Luminas di Roma, che accoglierà unoe una nuovache si estende su 1.750 mq.