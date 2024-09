Coppa Davis 2024 ultimi verdetti in vista di Malaga | che incertezza nel Gruppo D

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 15 settembre 2024) La fase a gironi dellasi conclude nella giornata odierna, di conseguenza tutti glial termine di questa domenica saranno emessi indelle Final 8 diche si svolgeranno dal 19 al 24 novembre. Le squadre qualificate sono già quasi tutte delineate, ma ci sono glinodi da sciogliere. NelA l’Italia è già aritmeticamente qualificata in virtù del successo di ieri del Brasile sul Belgio che ha dato alla squadra di Volandri il pass con una partita di anticipo. Resta da definire la seconda qualificata: in caso di 3-0 azzurro, ecco che passerebbe il Brasile, mentre con qualunque altro risultato passerebbe l’Olanda. Fondamentale però sarebbe per gli azzurri il successo per assicurarsi il primo posto.