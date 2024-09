Conte coccola Lukaku | Voluto fortemente già all’Inter! Fondamentale a Napoli

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 15 settembre 2024) Dopo la parentesi insieme, Romelucontinua ad essere il pupillo di Antonioanche al. L’allenatore racconta le aspettative sul belga. MIGLIORARE – Nel post partita di Cagliari-, Antoniorisponde ai giornalisti di Sky Sport 24. Il focus principale è su Romelu, col quale ha già lavorato insieme. L’allenatore dichiara sul belga: «Romeluè un giocatore che ho cercato egià ai tempi dell’Inter, l’ho chiesto anche al Chelsea, poi è andato al Manchester United. Perché è un giocatore atipico, che oltre ad essere alto 1,93 e forte fisicamente, è al tempo stesso forte anche nella progressione. Da quel punto di vista secondo me dobbiamo ancora un po’ lavorare e migliorare perché la condizione ancora non è assolutamente ottimale. Peròè un giocatore che diventa per noi