Anticipazioni Tempesta d' amore dal 16 al 20 settembre 2024 | il piano di Erik

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di domenica 15 settembre 2024)Vogt sarà deciso a conquistare Ulrike secondo led'dal 16 al 20. Intanto, Vanessa e Max, mentre proveranno la bici che il giovane ha regalato alla sua ex fidanzata, si ritroveranno nel bel mezzo di un temporale e decideranno di ripararsi nella baita di Richter. I due, a quel punto, non potranno fare a meno di avvicinarsi e passeranno una notte d'. Alexandra, invece, farà trasferire Vroni in un altro ospedale affinché si sottoponga ad una perizia autoptica e, quando la donna visionerà gli esiti degli esami, si scaglierà contro Leander, accusandolo di aver provocato la morte della figlia. Poco dopo,, coadiuvato da Yvonne, inizierà a studiare il personaggio di Ajay Khan per assumere il suo aspetto e ingannare Ulrike, mentre Max non rivelerà a Carolin quello che è successo con Vanessa, ma le racconterà una bugia.