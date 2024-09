Anche la presentazione può diventare un romanzo

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 15 settembre 2024) Bologna, 15 settembre 2024 – Non crediate che le presentazioni siano sempre caratterizzate da un tripudio di lettori bramosi di interagire con il loro scrittore prediletto. Spesso, e indipendentemente dalla notorietà dell’autore, nelle sale si contano più sedie vuote che occupate. Ma mai perdersi d’animo. Pordenone, bella città friulana, nel corso del mese di settembre si popola di amanti della lettura e le strade sono un ribollire di pubblico che affolla i numerosi incontri con gli autori. Presentavo allora, 1997, il mio primopubblicato da Longanesi e fui invitato a una delle prime edizioni di Pordennelegge. Così, pieno d’orgoglio per la convocazione, mi presentai in Friuli con tutta la famiglia al seguito. Raggiungemmo la sala dell’incontro con un congruo anticipo, mentre ancora era in corso la conferenza precedente.