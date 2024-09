Amici 24 | ecco la data della prima registrazione del talent show di Maria De Filippi

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di domenica 15 settembre 2024) Oggi è stata annunciata lain cui si aprirà la scuola diDee gli alunni che sono arrivati all'ultima fase si esibiranno davanti ai professori per conquistare un banco. Dopo diversi rinvii, l'attesa è quasi finita: il primo giorno di scuola per i nuovi allievi delsta per arrivare. La ventiquattresima edizione didiDedebutta ufficialmente domenica 29 settembre, ma lapuntata, come di consuetudine, verrà registrata qualche giornocon la formazionenuova classe. La scuola dipronta a riaprire:quando inizierà la sfida per il banco Questa stagione 2024/2025 ha visto due rinvii significativi per i programmi principaliFasciano. Sia Uomini e Donne chehanno posticipato le loro date di inizio, probabilmente a causa dell'inaspettata