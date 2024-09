Wisconsin trovati resti umani nel bosco | appartengono al bambino scomparso Elijah Vue

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di sabato 14 settembre 2024) Il piccolo, undi 3 annidal febbraio scorso, è stato trovato morto in una zona boschiva del. Dopo quasi sette mesi di ricerche, idelsono stati rinvenuti da un cacciatore, il quale, mentre si preparava per una battuta di caccia, ha fatto la tragica scoperta. Il cacciatore ha immediatamente allertato le autorità di Two Rivers, che, giunte sul posto, hanno confermato che si trattava del corpo del. Il ritrovamento è avvenuto su una proprietà privata, a circa 3 miglia a nord-ovest del punto da cuisi era allontanato il giorno della sua scomparsa.Leggi anche: Mamma ubriaca si addormenta nell’auto al sole, intanto la figlia di tre anni muore Nonostante la zona fosse già stata perlustrata durante le precedenti ricerche, i tentativi iniziali di localizzarlo non avevano portato ai risultati sperati.