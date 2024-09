Turista giapponese scomparso sul Latemar | il mistero di Aramaki Nahoiro

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di sabato 14 settembre 2024) Predazzo (Trento), 14 settembre 2024 – Che cosa è successo al’8 agosto sul, in Trentino? La sua sparizione continua ad essere un. Mentre sui luoghi dove l’uomo è stato visto per l’ultima volta ora sono caduti “30-40 centimetri di neve”, come racconta al telefono con Quotidiano.net Antonio Gabrielli, titolare del rifugio Torre di Pisa, in val di Fiemme. Ilpotrebbe essere passato di lì? Perché l’ultima traccia del 63enne è affidata alle telecamere degli impianti per Passo Feudo, “alla seggiovia di Predazzo, ma da lì per arrivare da noi c’è un’ora e mezzo di cammino”, chiarisce il titolare del rifugio. E conclude: “Non posso dire niente, neppure escludere che sia passato dal rifugio. Se è capitato di giorno, con tanta gente potremmo non essercene accorti”.