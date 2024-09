Sondaggio Corsera l’abbraccio avvelenato di Renzi al centrosinistra affossa Pd e Schlein

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 14 settembre 2024) Centrodestra stabile, mentre il Pd scende e il Movimento Cinque Stelle è in lieve ripresa. E’ lo scenario politico, delineato da unIpsos per il Corriere della Sera da cui emerge anche che cresce il gradimento per il governo, soprattutto in relazione alle misure annunciate in manovra in favore delle famiglie e delle fasce deboli. Fratelli d’Italia conferma la prima posizione con il 27,5%, seguita da Forza Italia al 9% e Lega all’8,2%. Scende di un punto rispetto al luglio scorso il Partito Democratico al 21,6, mentre il Movimento Cinque Stelle cresce di poco, portando a casa un 13,9%. Un trend che conferma analoghi sondaggi degli ultimi giorni.favorevole al governo Meloni L’indice di gradimento del governo, scrive l’Ipsos, cresce di un punto, passando dal 43 del luglio scorso al 44.