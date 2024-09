Scuole riqualificate e pronte per il rientro il punto a Bibbiena

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Arezzo, 14 settembre 2024 – “Grazie a un bel lavoro di squadra i nostri bambini e le nostre bambine avrannoaccoglienti e sicure. Siamo soddisfatti dei lavori fatti e di quelli in corso, Lesono e rimarranno una nostra priorità”. Con queste parole il Sindaco diFilippo Vagnoli annuncia i lavori fatti e quelli in corso per ledel territorio in un sopralluogo avvenuto in questi giorni in compagnia dell’Assessora alla Scuola Vittoria Valentini. Vagnoli parte dalla scuola primaria die spiega: “Grazie al lavoro degli uffici comunali, lavori pubblici e scuola, la collaborazione fondamentale del personale delle, delle maestre e dei dirigenti siamo stati in grado di allestire tutto nella maniera migliore sia a Soci chele. Alla scuola Elementare disono in corso lavori di efficientamento energetico.