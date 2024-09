Petizione per la sicurezza Trecento firme antidegrado per i giardini pubblici Sassi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 14 settembre 2024) Il primo obiettivo è stato raggiunto: dimostrare che il problema esiste e che in tanti desiderano venga trovata una soluzione concreta. Esiste per le più dipersone che in meno di una settimana hanno firmato lapresentata al questore di Sondrio Sabato Riccio per denunciare la situazione di degrado e indei Giardinettidi Sondrio. L’isola verde di qualche anno fa non esiste più: panchine trasformate in giacigli per un gruppo di uomini che lì bivaccano notte e giorno, mangiando, bevendo (soprattutto), ma facendo anche tutto il resto, financo il bucato poi messo a stendere sulla fontanella al centro dello spazio.