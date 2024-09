Molo per le grandi navi | Soprintendenza diffidata

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024)Clementino per leda crociera, il Comitato Porto-Città diffida laper la mancata applicazione delle norme a tutela dei beni monumentali del porto antico. Una vicenda lunga anni quella attorno alla realizzazione dell’hub della compagnia Msc, leader mondiale del crocierismo, nella nuova banchina la cui progettazione e opere propedeutiche sono in corso. Una vicenda tecnica, ma soprattutto politica che coinvolge le ultime due giunte. Promossa dalla giunta Mancinelli di centrosinistra, la banchina ha attirato le proteste di alcune associazioni anconetane, tra cui appunto il Comitato Porto-Città. In mezzo resta l’attuale giunta di destra, a partire dal sindaco, Daniele Silvetti che ha tenuto sempre una posizione poco chiara sulla vicenda.