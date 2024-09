LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA | Luna Rossa inizia la semifinale con American Magic

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 14 settembre 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LACalendario– La presentazione di– Le dichiarazioni di Spithill Buongiorno e benvenuti alladelle semifinali dellaCup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Nelle acque di Barcellonala fase a eliminazionedella competizione, si aprono le serie al meglio delle nove regate (passa il turno chi ne vince cinque) che designeranno le due contendenti per l’atto conclusivo e si preannuncia grande spettacolo.affronteràin uno scontro diretto che si preannuncia altamente avvincente.