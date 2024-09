Leclerc in pole a Baku per il Gran Premio dell’Azerbaijan

Leggi tutta la notizia su sport.periodicodaily

(Di sabato 14 settembre 2024)in: conquista la quartaconsecutiva davanti a Piastri e Sainz, mentre Norris esce in Q1incon 3 decimi su Piastri Il pilota della Ferrari Charlesha conquistato la quartaposition consecutiva sulCity Circuit, con tre decimi di secondo di vantaggio su Oscar Piastri, mentre Carlos Sainz ha conquistato il terzo posto nelle qualifiche deld’Azerbaigian di Formula 1 2024 con la seconda Ferrari. Tuttavia, il leader del campionato Red Bull Max Verstappen ha ottenuto solo la P6 e il campione Lando Norris è uscito nella Q1 in una sessione movimentata.di F1 dell’Azerbaigian 2024 – Orario d’inizio e come vederlo La dichiarazione di“È uno dei miei circuiti preferiti della stagione. Mi piace molto”, ha dettodopo aver conquistato la sua 26esimain carriera.