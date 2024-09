In Vuitton Cup Luna Rossa batte due volte American Magic

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di sabato 14 settembre 2024) BARCELLONA (SPAGNA) (ITALPRESS) – Prime due regate e prime due vittorie oggi perPrada Pirelli contronella semifinale della LouisCup, in scena nel mare antistante Barcellona. L’AC75 italiano, con il guidone del Circolo della Vela Sicilia, ha battuto la barca del New York Yacht Club di misura sia in gara 1 che in gara 2, al termine di due match race molto combattuti conbrava a rimontare l’iniziale svantaggio in entrambe le occasioni. Confermati al timone della barca griffata Prada Pirelli, come sempre, il duo composto dal siciliano Francesco Bruni e dall’australiano Jimmy Spithill. Nella prima regata partenza vinta daglii, che hanno chiuso il primo lato di bolina con 7 secondi di vantaggio, aumentato poi a 20? dopo la prima poppa.