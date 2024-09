Il comitato | Ora altri approfondimenti

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di sabato 14 settembre 2024) Andati in archivio i primi due incontri della discussione pubblica promossa dal Comune sulla proposta di riqualificazione e gestione funzionale ed economica dello stadio che l’Empoli Fc ha presentato lo scorso luglio, abbiamo chiesto alper Serravalle un primo punto del percorso partecipativo. "Eravamo presenti anche giovedì alla camminata partecipata, abbiamo preso nota di quanto emerso, ma è ancora presto per fare un bilancio di questi incontri – sottolinea il referente Claudio Del Rosso –. Siamo ancora in fase di raccolta dati, stiamo preparando una serie di punti che secondo noi richiedono maggiori delucidazioni e presto li presenteremo anche al resto della cittadinanza". Il, nato subito dopo la presentazione del progetto, raccoglie un buon numero di residenti che si sta dimostrando particolarmente attivo.