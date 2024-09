Fungaiolo scomparso al Corno ritrovato senza vita in un dirupo

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) Le speranze di ritrovare vivo Giacomo Gironi si sono spente ieri mattina alle 9.30. Da oltre due ore i soccorritori avevano ripreso le ricerche del pensionato bolognese di 79 anni, uscito per una passeggiata in cerca di funghi giovedì mattina intorno alle 5fare più ritorno a casa. Tra i soccorritori impegnati lungo i sentieri tra i boschi di Lizzano, c’era anche Astra, il cane della Guardia di Finanza addestrato nella ricerca dei dispersi. E lei si è fermata, fiutando e abbaiando, in un punto impervio al termine di una scarpata in località Rio Ri. Tirando il suo conduttore, gli ha indicato dove guardare: aveva appena trovato il corpo di Gironi. Il corpo del pensionato era pieno di lividi e ferite, compatibili con la caduta dal sentiero, che si trova dieci metri circa sopra al luogo dove è stato rinvenuto l’ottantaduenne