Festa all’Ambasciata messicana a Roma | un doppio anniversario

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di sabato 14 settembre 2024), 14 settembre 2024 –, in via Spallanzani in una lussuosa palazzina dove ha risuonato “El Grito” per rievocare quello che nella mezzanotte tra il 15 e il 16 settembre 1810 fu il primo “Grido d’Indipendenza” lanciato dai residenti a Queretaro, guidati dal sacerdote Miguel Hidalgo y Costilla, che chiamò il popolo alla rivolta contro gli invasori della patria. L’ambasciatore, sua eccellenza Carlos Garcia De Alba, ha ricevuto innumerevoli autorevoli ospiti, a partire dal Ministro Italiano alla Disabilità, Alessandra Locatelli, il sottosegretario agli AA.EE. Giorgio Silli, senatori, deputati, corpo diplomatico di altri paesi, generali e addetti militari accreditati, centinaia di illustri personaggi, ma anche gente comune, in prevalenza suoi connazionali, che hanno popolato le ricche sale della sede diplomatica e i suoi ameni giardini.