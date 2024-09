F1 GP Azerbaijan Russell | Un po’ frustrante speriamo di essere in lizza per il podio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “Sono stato abbastanza soddisfatto dei miei giri in qualifica”. Inizia così George, che ai canali ufficiali della Mercedes commenta la sua quinta posizione ottenuta nelle qualifiche del Gran Premio dell’. “Sono stati tutti forti ma sfortunatamente non avevamo il ritmo per lottare per la pole position. Pensavamo che saremmo stati in una battaglia appena fuori dai primi tre. È quindi un po’a mezzo decimo dalla P3 ma la P5 non è un brutto posto da cui partire. La Ferrari è solitamente veloce sui circuiti cittadini e questo si è dimostrato vero ancora una volta oggi. Non credo che saremo in grado di gareggiare con loro per la vittoria domani, madiinper il”. F1 GP: “Un po’diinper il” SportFace.