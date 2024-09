F1 GP Azerbaijan Horner | Si può sorpassare posizioni in griglia non disastrose

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 14 settembre 2024) “Il bilanciamento della vettura in realtà in Q2 sembrava essere piuttosto buono. Max ne era abbastanza soddisfatto. E sfortunatamente, non era dove sperava con quegli ultimi due set di gomme. Quindi dobbiamo vedere perché’‘. Inizia così il team principal della Red Bull Christian, che ai microfoni di Viaplay commenta la qualifica del Gran Premio dell’, conclusa in quarta posizione da Perez e sesta da Verstappen. ”Checo ha avuto un piccolo bloccaggio alla fine, subito dopo il primo settore, che gli è costato probabilmente 0,2 secondi. Quindi penso che anche lui avrebbe potuto fare un giro migliore”. Per domani: ”È una pista in cui puoi. Quindi quelleinnon sono. Non credo che abbiamo mai avuto una pole position qui. Quindi sfortunatamente oggi non abbiamo nemmeno battuto quel record”.