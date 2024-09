Endless Love replica puntata di oggi 14 settembre 2024 in streaming | Video Mediaset

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di sabato 14 settembre 2024) Triplo appuntamento– sabato 14– con la soap turca(Kara Sevda). Ecco iper rivedere gli episodi 199, 200 e 201 in. Kemal diventa sempre più sospettoso riguardo alla morte di Ozan e affida a Zehir il compito di indagare se qualcuno in prigione possa averlo avvelenato. Nihan viene a sapere che suo suocero, Galip, aveva intenzione di tenderle una trappola per lasciarla sola con Kemal, ottenendo così le prove per costringerla a divorziare da Emir. Man mano che il loro rapporto diventa più confidenziale, Ayhan confida a Leyla che Kemal sta investigando sull’omicidio di Ozan. Kemal prova rimorso per aver trascurato Asu ultimamente.