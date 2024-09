Controlli straordinari Agenti e militari a Pontelagoscuro

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 14 settembre 2024) In esecuzione del piano disposto dalla Prefettura di Ferrara, è scattato un nuovo interventoo congiunto di tutte le forze di polizia ferraresi con l’obiettivo di potenziare l’attività di prevenzione e di contrasto alla criminalità. Il servizio di controllo, che ha interessato le aree situate nei pressi della località die zone limitrofe, ha visto impegnate pattuglie didella Questura, del Corpo di polizia locale ’Terre Estensi’, del comando provinciale dei carabinieri e del comando provinciale della Guardia di Finanza. Le attività sono state finalizzate a individuare situazioni di illegalità poste in essere nelle immediate adiacenze delle citate zone, con particolare riferimento alla prevenzione e repressione di condotte legate ai reati di natura predatoria e di spaccio di sostanze stupefacenti.