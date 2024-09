WWE | Con il passaggio a CW si punta al milione di spettatori per NXT

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di venerdì 13 settembre 2024) Da qui ai prossimi mesi i tv show WWE saranno interessati da importanti cambiamenti per quanto riguarda le emittenti sui cui andranno in onda. Da stasera SmackDown sarà in onda su USA Network, mentre Raw sbarcherà su Netflix da inizio 2025. NXT, invece, approderà su CW Network a partire dal prossimo ottobre con i primi due episodi che saranno in onda on the road. Con ilal nuovo Network pare che la WWE punti ad preciso obiettivo in termini di ascolti tv. Gli obiettivi per NXT Secondo quanto evidenziato da Dave Meltzer durante Wrestling Observer Radio, con l’approdo su CW Network la WWE punterebbe al milioni diper NXT, nonché ad attirare un pubblico giovane.