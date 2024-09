Villa Arconati apre le porte con Antartic

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 13 settembre 2024) Sarà la mostra fotografica “” di Yves Giblot-Ducray ad aprire il calendario degli eventi culturali di settembre adi Bollate. Da domenica prossima al 17 novembre, tutte le domeniche, sarà possibile visitare la mostra allestita da Martina Bortoluzzi e Valeria Foglia, nella legnaia della. Il fotografo e viaggiatore francese offre le sue sorprendenti impressioni sulla natura in immagini ipnotiche e allo stesso tempo antropomorfiche. "Yves non è solo un semplice osservatore, ma un ricercatore di luoghi spettacolari quasi magici, capaci di suscitare meraviglia e catturare lo sguardo dello spettatore - spiega la Fondazione Rancilio - Dietro alle sue fotografie c’è un mondo che bisogna accogliere e indagare con i sensi, per poi custodire e preservare. L’ingresso alla mostra è compreso nel biglietto d’ingresso a