Un missile cruise per l’uso di massa Anduril presenta Barracuda

(Di venerdì 13 settembre 2024)ha recentemente annunciato un’importante innovazione nel campo dei missili da crociera. La startup statunitense ha infatti annunciato il “”, una testata progettata appositamente per essere più economica e veloce da produrre rispetto ai modelli attuali. Secondo i funzionari dell’azienda, la nuova linea costerà il 30% in meno rispetto ad armi simili attualmente sul mercato, rendendosi adatta alla crescente necessità del Pentagono di riarmarsi in tempi brevi e in volumi sufficienti per sostenere un conflitto prolungato. Chris Brose, responsabile della strategia di, ha dichiarato in un incontro con i giornalisti che le armi di qualità sono attualmente “praticamente impossibili da produrre nei volumi necessari, il che significa che, per soddisfare le esigenze dei leader operativi, è necessario un aumento di dieci volte della produzione”.