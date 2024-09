Tiro a palla anima liscia-combinato Fidasc Campione del mondo Gazmir mira perfetta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Il pontremolese Gjishti, doppio passaporto Italo-Albanese è il nuovomondiale nelItalia con patrocinio del Coni. Il portacolori dell’AsdApuano Pontremoli che da qualche anno si allena al poligono di Montopoli Valdarno nella sagoma mobile ha messo insieme 94 punti, mentre nelfisso 132 per un totale di 226. Sul secondo predellino del podio mondiale distanziato di otto punti è salito Filippo Neri che nelalla sagoma ha messo insieme 73 punti, nel fisso 145 assommando 218 centri, bronzo per Marcello Senese nella sagoma 77, sul fisso 134 per un totale di 212 punti, medaglia mancata da Antonio Paioli sagoma 73 fisso 130 per un insieme di 203 centri.