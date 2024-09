Sinner in Arabia per il torneo più ricco della storia | quanto guadagnerà al ‘Six Kings Slam’

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 13 settembre 2024) Roma, 13 settembre 2024 – L'Saudita, a suon di quattrini, dopo esser sbarcata nel calcio prova a sfondare anche nel tennis. A Riad dal 16 al 19 ottobre (con un giorno di riposo, previsto per il 18, perché l’Atp non consente che una esibizione possa svolgersi nell’arco di 72 ore consecutive) andrà in scena il, unnon ufficiale e quindi non inserito nel calendario mondiale, che vanta però il montepremi più alto nelladel tennis.ha guadagnatovincendo gli Us Open. Il suo montepremi nel 2024 NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 08: Jannikof Italy speaks to the press after defeating Taylor Fritz of the United States to win the Men's Singles Final on Day Fourteen of the 2024 US Open at USTA Billie Jean King National Tennis Center on September 08, 2024 in the Flushing neighborhood of the Queens borough of New York City.