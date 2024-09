Per due giorni imprenditori di tutto il mondo ospiti in Puglia dell’Azienda Agricola Vetrère

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di venerdì 13 settembre 2024) Tarantini Time Quotidianoprima a Bisceglie una cena di gala del prestigioso palazzo Ammazzalorsa e poi la visita all’azienda nel Tarantino, tra Grottaglie e Monteiasi Per dueimportantiprovenienti dail, arriveranno anche dalla Cina e dall’India, saranno in; sono coloro che da decenni credono nel progettoale di questa azienda a conduzione familiare in cui, un unicum nel comparto agricolo, tutti i ruoli apicali sono ricoperti da donne! Sono Annamaria e Francesca Bruni, le figlie del nobile Enrico Bruni che, ricco possidente terriero di Bisceglie, nei primi anni del Novecento si trasferì nella azienda, fondata nel Settecento dagli antenati tra Grottaglie e Monteiasi, per riportarla alla piena attività.