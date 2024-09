Palacios primi passi nel mondo Inter Il futuro in nerazzurro

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 13 settembre 2024) L’si gode il talento di Tomas. Il giovane argentino, arrivato sullo scadere di agosto, ha iniziato a muovere iad Appiano Gentile. LAVORO – Dopo una lunga ed estenuante trattativa di fine agosto, l’ha finalmente chiuso per l’arrivo di Tomas. Trattativa complicata con l’Indipendiente Rivadavia e con il Talleres, ma alla fine la volontà del giovane difensore argentino ha prevalso su tutto il resto. L’negli ultimi giorni di mercato ha accontentato le richieste del club e ha così portatoalla corte di Simone Inzaghi. Sarà una lunga stagione per il classe 2003, arrivato a Milano senza mai aver giocato nemmeno un minuto nel calcio europeo. Proprio per questo partirà indietro nella gerarchia di Simone Inzaghi.